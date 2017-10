El Senat aprovarà les mesures de l'article 155 divendres que ve amb el suport de PSOE i Cs

Immediatament després que el Consell de Ministres aprovés el document amb les mesures de l'article 155 que volen aplicar a Catalunya, es va remetre al Senat. La mesa de la cambra alta es va reunir i va fixar finalment el pròxim divendres 27 d'octubre com la data per al ple extraordinari sobre l'aplicació de l'article 155.



El calendari amb tot el procediment fins a la celebració del ple en què les mesures s'hauran d'aprovar per majoria absoluta es va aprovar per sis vots a favor (quatre membres del PP i els dos del PSOE), i amb un vot en contra del PNB.



Dimarts que ve està previst que es constitueixi la comissió mixta, formada per 27 senadors de les comissions de les comunitats autònomes i la Constitucional, que recollirà i farà esmenes per a possibles modificacions a les propostes de l'executiu. Dijous a les cinc de la tarda es reunirà la comissió, i divendres a les 10 del matí començarà el ple extraordinari.



El vicepresident primer de la mesa, el popular Pedro Sanz, va informar dels acords en una compareixença als mitjans, i va comentar que la tramitació es tira endavant perquè s'acomplien els requisits demanats, entre els quals, que es justifiqués el requeriment que el Govern espanyol va fer a la Generalitat, i la «no acceptació del requeriment», va relatar.



La mesa també va fer cas a la petició feta pel PP al Senat d'ajornar els plens ordinaris previstos dimarts i dimecres per centrar els esforços en el de divendres. Dimarts està prevista una nova reunió de la mesa i la Junta de Portaveus per a una proposta d'ordre del dia.

Al·legacions del Govern



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrà comparèixer al Senat per exposar les seves al·legacions a les mesures en aplicació de l'article 155 acordades pel Govern entre el proper dimarts i el dijous 26 d'octubre, segons el calendari aprovat ahir per la mesa del Senat.



Tot i que que correspondrà fixar aquest termini a la comissió conjunta constituïda ad hoc a la cambra alta per tramitar aquestes mesures, sí que és clar que el requeriment per oferir aquesta possibilitat serà remès dimarts a la tarda per la ponència, la qual conclourà el preceptiu informe sobre les propostes de l'executiu abans de dijous al migdia.



En roda de premsa després de la reunió de la mesa del Senat, el vicepresident de la Cambra, Pedro Sanz, va confirmar que el ple extraordinari en què el Senat haurà de ratificar les mesures per majoria absoluta se celebrarà divendres a les deu del matí. És previsible que sigui el president del Govern, Mariano Rajoy, qui les presenti a l'hemicicle.



Atenent una petició del PP, la mesa va decidir suspendre el ple ordinari que la cambra havia de celebrar dimarts i dimecres que ve per donar «prioritat» al debat del 155, en una situació que Sanz va qualificar d'«excepcional», i que segons va recordar es posa en marxa per primera vegada en la democràcia.

Oposició de Compromís



Per la seva part, el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va anunciar ahir que aquesta formació votarà en contra de l'aplicació de les mesures acordades pel Govern central.



En un comunicat, Mulet assegura que s'«ha anat massa lluny amb tot aquest despropòsit» i defensa que «negociar una sortida» per resoldre la crisi catalana «no era ni claudicar ni donar la raó a l'adversari», sinó simplement «actuar amb maduresa». Per contra, Mulet és del parer que el Govern central ha optat «per la via de la força, en molts casos desmesurada i contraproduent» i afirma que el paquet de mesures acordades ahir pel Consell de Ministres són «un cop d'efecte, una fugida cap endavant que en lloc de solucionar el conflicte, l'agreujarà i farà la situació cada vegada més insuportable».