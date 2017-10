Albiol 'actuarà' per impedir la declaració abans o durant el proper ple del Parlament

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, ha avisat que la seva formació "actuarà" si al llarg de la celebració del proper ple, previst per aquest dijous, o bé abans el Govern, JxSí o la CUP tenen la "temptació" de dur a terme alguna aprovació de resolucions per declarar la independència, "ja sigui per activa o passiva o de manera clara o indirecta". "No se li permetrà i actuarem", ha insistit Albiol des dels faristols del Parlament, en una roda de premsa d'aquest dilluns al matí.

Així mateix, el líder del PPC ha dit que si el president del Govern, Carles Puigdemont, decideix anar al Senat podria servir per revertir les mesures de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: "És clar que sí, però hi ha d'anar", ha reiterat.