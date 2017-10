Alfonso Dastis sosté que «moltes» de les imatges de violència policial durant l'1-O són «falses»

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Alfgonso Dastis, va assegurar que la majoria d'imatges de violència policial durant l'1-O a Catalunya són «falses». «No crec que hi hagi cap situació brutal. Crec que, de moment, s'ha demostrat que moltes d'aquestes imatges són falses», va asseverar Dastis en una entrevista aquest diumenge al programa de la BBC The Andrew Marr Show. «Si hi va haver algun ús de la força, aquest va ser un ús limitat i provocat pel fet que es va impedir als cossos i forces de seguretat de l'Estat que complissin les ordres dels tribunals», va puntualitzar el ministre d'Exteriors davant la sorpresa de l'entrevistador. «No dic que totes les imatges siguin falses, però algunes ho són. Hi va haver moltes informacions alternatives i fake news amb relació a l'1-O. I com he dit abans, no es va fer un ús de la força deliberat», va etzibar.



Dastis, va dir ahir a la BBC que el Govern espanyol segueix «estrictament les clàusules de la Constitució» a fi de «restaurar la normalitat i la unitat pel bé de tots els catalans».



El ministre espanyol va concedir ahir una entrevista al canal públic britànic, en la qual va ser qüestionat sobre diversos aspectes de la crisi catalana, després de la proposta de l'Executiu de Mariano Rajoy d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.



Dastis va començar al·ludint a les declaracions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va considerar la mesura de l'Executiu espanyol com «el pitjor atac a les institucions» democràtiques de Catalunya des dels temps de Franco.



«Un cop d'estat és allò que han fet el senyor Puigdemont i el seu Govern. El que nosaltres [el Govern espanyol] estem fent és seguir estrictament les clàusules de la nostra Constitució», va respondre Dastis.



Quant a la possibilitat que Espanya pogués preveure una via legal per celebrar un referèndum, com va passar amb Escòcia el 18 de setembre del 2014, Dastis va dir que l'Executiu hauria d'«estudiar» com introduir una possible esmena en la Constitució.



«Però, en qualsevol cas, el que és clar és que aquest és un assumpte que han de decidir tots els espanyols», alhora que va remarcar que la situació escocesa és diferent de la de Catalunya, ja que disposa d'un «marc constitucional i una història molt diferent».