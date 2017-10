Barcelona lidera la investigació en càncer i epigenètica al sud d'Europa

Quaranta grups d'investigació de Barcelona estan estudiant els mecanismes epigenètics que poden influir en l'aparició del càncer, de manera que la capital catalana s'ha erigit en la ciutat líder en investigació sobre càncer i epigenètica del sud d'Europa.

Així ho van destacar ahir els responsables de B·Debat, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social la Caixa, que han convocat per als pròxims dies 25 i 26 d'aquest mes, al CosmoCaixa de Barcelona, la cinquena edició del Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer (BCEC).

La trobada, que reunirà investigadors de tot el món, servirà per intercanviar les últims troballes en epigenètica i càncer i la seva organització la lideren l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) i l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC).

Entre els científics internacionals més destacats que hi assistiran, destaquen responsables dels centres d'investigació més potents d'Europa, com Susan Gasser, directora de l'Institut Friedrich Miescher de Suïssa, i Wendy Bickmore, directora de la unitat de genètica humana de l'Institut de Medicina Genètica i Molecular a la Universitat d'Edimburg.

Els organitzadors de la reunió van subratllar que cada cèl·lula humana conté al seu interior dos metres d'informació genètica i van recordar que certes alteracions poden provocar malalties com el càncer, quan les cèl·lules normals s'escapen dels controls cel·lulars i proliferen de manera descontrolada.

A part de les anomalies genètiques, la forma d'expressió d'aquests gens en combinació amb factors ambientals com el tabac, l'alimentació o el sedentarisme, són altres elements que poden contribuir al càncer.

Fins ara els científics han investigat aquests mecanismes genètics i epigenètics en dues dimensions, «com si agafessin els dos metres d'informació genètica i els estiressin sobre la taula per observar la posició i els canvis en el genoma».

«Però no n'hi ha prou d'observar l'organització de l'ADN: ara els científics volen saber com s'estructura en 3 dimensions dins del nucli de la cèl·lula», van indicar.

Com a exemple, van posar el cas d'una cèl·lula tumoral que migra d'un lloc del cos a un altre, és a dir, fa metàstasi i l'ADN canvia la seva organització i regulació. «Per això els científics necessiten estudiar el fenomen en 3D. Aquest nou camp permetrà conèixer millor el càncer i els seus mecanismes per desenvolupar nous tractaments oncològics, i oferir medicina personalitzada adaptada al perfil del pacient i el seu tipus de tumor», expliquen.

El BCEC convocat per B·Debat està impulsat pels cinc millors centres d'investigació de Catalu-nya en aquest camp: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), el IBMB-CSIC i l'IJC.