La coalició del primer ministre guanya les eleccions al Japó

El primer ministre, Shinzo Abe, va donar per feta la victòria del seu partit KIMIMASA MAYAMA/efe

El primer ministre nipó, Shinzo Abe, va donar per feta la victòria del seu partit a les eleccions celebrades al Japó i va demanar «humilitat» a la seva formació a l'hora d'afrontar el seu tercer mandat consecutiu. «Hem d'acceptar amb humilitat aquesta victòria», va assegurar Abe, tot fent una crida al seu partit a «assumir les crítiques» que ha rebut per part de «molts votants».

El governant Partit Liberal Demòcrata (PLD) i el seu soci, el Komeito, haurien obtingut almenys 250 escons dels 465 que componen la cambra baixa del Parlament, el que els atorgaria la majoria absoluta, segons les enquestes. «Sembla que tindrem una majoria, però volem assegurar-nos que tenim un suport estable per seguir avançant amb les nostres polítiques, perquè això és el que volen els votants», va assenyalar el primer ministre nipó.

Les enquestes a peu d'urna pronosticaven que la coalició governant tornaria a dominar dos terços de la cambra baixa, el que li permetria impulsar la reforma constitucional a la qual aspira el primer ministre conservador per augmentar les competències en matèria de Defensa.

Com a primera força de l'oposició es situaria el Partit Constitucional Democràtic del Japó (PCDJ), liderat pel progressista Yukio Edano, que s'oposa frontalment a la reforma de la pacifista Constitució nipona que busca portar a terme Abe, i que tindria 35 escons, segons els sondejos a peu d'urna.

El líder conservador va instar els partits a emprendre «discussions constructives» sobre l'esmena de la Carta Magna amb l'objectiu d'aconseguir «tot el suport possible» per a aquesta iniciativa, i va recordar que per tirar endavant aquesta reforma caldria celebrar un referèndum nacional. Les eleccions van ser convocades a principi de mes de forma anticipada pel primer ministre, que va justificar la decisió per la necessitat d'enfortir el seu Govern.