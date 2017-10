Cuixart demostra amb vídeos el seu paper mediador el 20 de setembre

El recurs de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per demanar-ne la llibertat aporta material videogràfic que demostra que el 20 de setembre, en la concentració davant la conselleria d'Economia, «en tot moment» va fer «crides a la mobilització pacífica», que va demanar «expressament respecte pels Mossos i membres dels cossos de seguretat de l'estat» i que s'aïllés qualsevol persona violenta.



També demostra, segons l'advocada, Marina Roig, que «va mediar» per aconseguir que la Guàrdia Civil sortís de la conselleria. L'escrit de la defensa presentat a l'Audiència Nacional també considera que «no està justificat» el risc de fuga perquè Cuixart «té feina i domicili conegut», i que aquest és justament l'argument de la jutgessa per desestimar el risc de fuga en el cas de Trapero. «Per tant, per un principi d'igualtat, en la mateixa causa i condicions, s'ha d'aplicar el mateix criteri», manté l'advocada. Roig també assegura que la jutgessa Lamela «no pot al·legar» risc de destrucció de proves perquè el fiscal no ho va fer en la seva demanda ni tampoc de reiterar el delicte perquè la jutgessa «no concreta a què es refereix». L'advocada Marina Roig va presentar aquest dissabte al vespre el recurs a la Sala Penal del'Audiència Nacional.



Pel que fa als fets pels quals la jutgessa justifica el delicte de sedició, a part del material videogràfic també s'aporten proves que demostren que la mobilització a la conselleria la van convocar multiplicitat d'entitats i que, per tant, la protesta s'«engloba en un moviment social més ampli». «L'objectiu era la protesta i no pas impedir les entrades i escorcolls», defensa l'advocada.



En altres vídeos presentats com a prova per la defensa, s'aprecia com Cuixart apel·la a la «resistència pacífica», dissol la concentració ja en vesprejar i demana als concentrats que «tranquil·lament» deixin fer a la policia la seva feina.



El recurs davant l'Audiència Nacional inclou també imatges del cordó de seguretat que voluntaris de les entitats sobiranistes van muntar en la concentració per facilitar la sortida dels agents de la Guàrdia Civil i la comitiva judicial per aquell corredor, que finalment els funcionaris no van utilitzar. Cuixart, apunta el recurs, no va impedir ni va instar a impedir els escorcolls. Finalment, en referència al risc de reiteració de delicte, Roig apunta que la jutgessa Lamela «no concreta a què es refereix» en la interlocutòrria d'empresonament.

Valls demana l'alliberament



La diada de Santa Úrsula d'enguany va fer referència a la situació política que viu el país. Una pancarta amb el lema «Valls amb la Democràcia. Llibertat Jordis» va presidir la façana consistorial. A la una del migdia, l'alcalde de Valls, Albert Batet, va llegir un manifest des de l'ajuntament, en què va clamar per l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.