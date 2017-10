La CUP fa una crida a la «desobediència civil massiva» davant l'«agressió» del 155

La CUP ha fet avui una crida a la "desobediència civil massiva" a Catalunya davant l'aplicació pel Govern de l'article 155 de la Constitució, que considera "l'agressió més gran contra els drets civils, individuals i col·lectius del poble català des de la dictadura franquista".

En un comunicat que encapçala amb l'epígraf "Contra l'agressió del 155, República, autoorganització autotutela, resistència des del municipalisme i internacionalisme" la CUP indica que aquests àmbits "són les puntes de llança d'aquesta lluita no violenta per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i per aconseguir la llibertat col·lectiva".

El partit antisistema indica que es tracta d'"una setmana crucial per al futur de Catalunya" i acusa "el govern de Rajoy, amb el suport de Ciutadans, del PSOE i del Borbó, d'eliminar l'autogovern i d'intervenir les principals institucions, entre elles el Parlament", cosa que qualifica com "l'agressió més gran al poble català des de la dictadura franquista".

"Una agressió -continua el comunicat- dirigida contra la majoria independentista, però també contra la resta de la ciutadania no independentista" i que "trobarà una resposta en forma de desobediència civil massiva per part de la ciutadania".

La CUP anuncia que, en aquest sentit, durant aquesta setmana "s'aniran presentant iniciatives concretes en aquests àmbits".

D'altra banda, la CUP-CC insisteix que "no compartim l'estratègia d'anar a remolc de les decisions que pren el govern espanyol" i considera que "la declaració de la República està plenament legitimada pels resultats del referèndum de l'1-O i, com ja hem dit en múltiples ocasions, apostem perquè el Parlament faci la proclamació com més aviat millor".