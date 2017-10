ERC avala que Puigdemont vagi al Senat: "És una bona oportunitat per explicar-se cap a l'exterior"

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha avalat aquest dilluns una possible compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Senat abans de la votació de l'aplicació del 155. "Hem de respectar abans de tot la decisió que acabi prenent el president, que segur que serà la millor per a tots", ha matisat Sabrià.

"Des d'ERC sempre hem demanat aprofitar totes les oportunitats per al diàleg i per fer arribar les nostres propostes", ha recordat el portaveu republicà. "I ens sembla que el Senat és una bona oportunitat tant per explicar les propostes a aquesta pseudocambra territorial com -encara molt més important- explicar-les cap a l'exterior", ha continuat Sabrià.

"En tot cas, respectarem la decisió que prengui", ha puntualitzat el portaveu d'ERC, que sí ha volgut deixar clar que la millor defensa "contra el cop d'estat del 155" és la república catalana. "És la millor resposta", ha reflexionat en veu alta Sabrià.