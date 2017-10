El Govern català assegura que no es planteja convocar eleccions al gener

Diversos membres del Govern català van mostrar ahir el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del Govern espanyol. A més, també van defensar que la Generalitat no té pensat convocar unes eleccions autonòmiques pel pròxim gener.

El portaveu del Govern, Jordi Turull, va assegurar en una entrevista a RAC1 que les mesures anunciades per Mariano Rajoy són «un cop d'estat contra les institucions catalanes». Tot i així, Turull va voler destacar que la Generalitat actua amb dos objectius: per una banda, defensar les institucions catalanes democràticament escollides, i per l'altre, culminar el mandat de l'1 d'octubre. També va voler destacar que avui comença una setmana en què s'hauran de prendre moltes decisions, que s'han de prendre amb la «màxima unitat», «efectivitat» i «serenor». Pel que fa a la possibilitat de convocar unes eleccions, el portaveu del Govern va assegurar que «en aquests moments no està sobre la taula». A més, també va explicar que el Govern està estudiant jurídicament l'execució de l'article 155 «per denunciar fins a quin punt el govern espanyol ha anat al marge de la llei».

El conseller d'Exteriors, Transparència i Relacions Institucionals, Raül Romeva, també va parlar ahir sobre la situació a Catalunya, i en un acte d'homenatge als represaliats pel franquisme va reivindicar la república catalana «amb urgència». En el seu discurs, el conseller també va afirmar que «davant tant autoritarisme, tantes màscares caigudes, davant tanta falsa equidistància que només vol legitimar un silenci execrable, hem de recordar que l'ànsia de llibertat i democràcia imperarà». En aquest sentit, Romeva també va lamentar que a Catalunya s'han tornat a «veure empresonaments polítics, detencions de funcionaris, i violència policial, al segle XXI en una Europa on se suposa que tot el que va passar el segle passat s'havia superat». En referència a la intenció d'aplicar l'article 155, Romeva va dir: «No ens deixarem arrossegar de nou cap a una arbitrarietat, per més que alguns la vulguin disfressar i maquillar de legalitat. Ni ho permetrem ni permetrem que ningú ho avali».

Per la seva banda, Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, va remarcar que l'aplicació de l'article 155 a Catalunya «posa en risc les polítiques que el sector agrari necessita per al dia a dia» i va qualificar «d'inversemblant» que això passi per imposar unes mesures que «incompleixen l'estat de dret». Serret també va voler fer una «crida a la ciutadania perquè tingui clar que Catalunya vol tirar endavant un projecte democràtic i basat en el respecte als drets de tothom i el que no podem fer és abandonar la cultura democràtica i els drets de la ciutadania per acatar un article que vulnera l'estat de dret que ells mateixos diuen defensar».

Mentrestant, des de les files independentistes s'alcen veus, com la de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que reclamen «accelerar» la construcció de la república.

A l'espera de l'aprovació al Senat de l'article 155, el Govern ja està pensant la data i l'ordre d'un ple per decidir sobre «el pitjor atac a les institucions» democràtiques de Catalunya des dels temps de Franco, en paraules de Carles Puigdemont en el seu discurs de dissabte. És per això que avui al matí es trobaran tots els portaveus per decidir el dia exacte. A més, també està previst que demà hi hagi reunió de la mesa.