Un home assassina la seva dona i després es treu la vida, a Almeria

Un home va assassinar la seva dona i després es va treure la vida a la pedania de Burjulú de Cuevas de la Almanzora (Almeria), fets dels quals va avisar per un missatge telefònic a una amiga abans de suïcidar-se. Poc després de les nou del matí, la dona que va rebre aquest missatge va donar la veu d'alarma del que havia succeït, fet pel qual es van mobilitzar la Guàrdia Civil, la Policia Local i també el 061.

La parella tenia una nena de vuit anys que no era al domicili perquè era en un altre municipi amb uns familiars. Fins al lloc dels fets es van traslladar agents de la Policia Local i la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, que investiguen els fets.

La coordinadora provincial de l'Institut Andalús de la Dona (IAM), Francisca Serrano, va assenyalar que no hi ha denúncies prèvies per maltractaments i va condemnar el que havia succeït, a més d'instar a denunciar aquest tipus de casos per poder articular les eines necessàries per combatre la violència de gènere.

L'home no tenia antecedents per maltractaments, segons el delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, que va expressar la seva «més enèrgica condemna» davant aquest assassinat. Sanz va fer una crida a la «unitat d'acció» de totes les administracions per desenvolupar el pacte d'Estat aprovat i va demanar «pas ferm i actuació coordinada» de tothom, cadascú en l'àmbit de les seves competències, per combatre «la intolerància i sensibilitzar la societat».