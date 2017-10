L'AMI i l'ACM demanen als ajuntaments catalans que aprovin una moció de rebuig a l'aplicació del 155

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) promouran que els ajuntaments de tot Catalunya aprovin una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155, que suspendrà l'autogovern català.



La proposta de les dues entitats és que a partir d'avui, dia 23, i fins dimecres, 25 d'octubre, els diversos ajuntaments catalans facin plens extraordinaris per aprovar una moció que vol visualitzar «el rebuig total» a l'aplicació de l'article 155. A més, amb aquesta proposició els ajuntaments també mostrarien el «ple suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions, ara amenaçades per aquest acord entre el PP, PSC i C's per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya». Aquests plens s'haurien de fer fins dimecres, ja que serien els dies previs a l'aprovació del Senat de l'article 155. La moció també subratlla que «davant d'un problema polític l'única resposta de l'Estat espanyol ha estat només la repressió i la retallada de drets».



En el text de l'AMI i l'ACM s'assenyala: «Trenta-vuit anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política».



La moció consta de quatre punts. En el primer s'acorda «manifestar el suport al Govern i al Parlament per fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre en els termes que estableix la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat». En el segon es «condemna la violació de drets fonamentals de Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes».



El tercer epígraf de la moció insta el Govern espanyol i els partits que donin suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, «que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola». Finalment, en el quart punt s'acorda «comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups del Parlament de Catalunya».