L'empresa que dirigeix la cosina de Puigdemont trasllada la seva seu fora de Catalunya

L'empresa Invacare, proveïdora de material ortopèdic i que a Espanya dirigeix Ester Puigdemont, cosina del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidit traslladar la seva seu social fora de Catalunya "a causa de la situació política".

La companyia, que fins ara tenia el seu domicili social a Celrà (Gironès), ha enviat un breu comunicat als seus clients en el qual explica que "sempre ha buscat el millor entorn possible per al desenvolupament del negoci" i que a causa de l'actual context d'incertesa política "aviat procedirà al canvi de la seva seu social".

Fonts de la companyia consultades per Efe han evitat comentar la informació, avançada pel diari ABC, i s'han remès a aquest comunicat, que firma Ester Puigdemont Vila, directora d'Invacare a Espanya (country manager).

La firma es compromet a "seguir sent el proveïdor de referència del mercat" i indica que comunicarà pròximament la seva nova seu social als seus clients.

Invacare es va establir a Espanya a través de l'adquisició el 1994 de l'empresa gironina Rehadap, especialitzada en distribució de productes per a rehabilitació.

El grup ha crescut en aquests anys i s'ha consolidat com a proveïdor de referència en equipament per a persones amb mobilitat reduïda, com cadires de rodes, crosses, caminadors, elevadors o cadires de dutxa.