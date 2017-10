Montilla no participarà en la comissió del 155 del Senat mentre sí que hi serà Albiol

El PSOE deixa l'expresident de la Generalitat José Montilla fora de la comissió del Senat que haurà d'abordar les mesures del 155 abans que es votin al ple de divendres que ve.

Els socialistes han proposat que formin part de la comissió els quatre membres de la direcció del grup parlamentari al Senat, el senador pel País Basc i el portaveu de la comissió d'exteriors. Per la seva banda, el PP sí que ha inclòs el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, a la llista. Per part d'ERC hi serà Miquel Àngel Estradé, Josep Lluís Cleries del PDeCAT i Òscar Guardingo d'En Comú Podem.

En total la comissió estarà integrada 27 persones: 15 membres del PP, 6 del PSOE, 2 d'Units Podem-En Comú, 1 d'ERC, 1 del PNB, 1 del PDeCAT i 1 del grup mixt. Estarà presidia pel president de la cambra alta, Pío García Escudero.