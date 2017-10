Mor un immigrant ofegat a Melilla en ser abandonat pel patró de la seva pastera

La Guàrdia Civil va recuperar el cadàver d'un home subsaharià que surava al mar a prop del dic sud de Melilla, on van ser rescatats de l'aigua 17 immigrants. El cos va ser recuperat de l'aigua pel Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil després que els immigrants rescatats advertissin que amb ells hi anava una altra persona.

Els immigrants van ser auxiliats per la Guàrdia Civil quan eren a l'aigua, tots sense armilles salvavides excepte dos, tot i que alguns no sabien nedar. L'home mort formava part d'un grup de 18 persones que va ser abandonat pel patró de l'embarcació quan s'aproximava als límits costaners de Melilla. Els immigrants van ser auxiliats pel dispositiu de vigilància de la Guàrdia Civil i el GEAS i un cop a terra van avisar que el grup estava format per 18 persones, de manera que els especialistes van fer una nova recerca.