Els Mossos detenen tres persones per vendre tortugues protegides

Els Mossos d'Esquadra han denunciat tres persones acusades de vendre tortugues d'una espècie protegida per Internet, a la Selva, l'Alt Empordà i el Maresme. Gràcies a aquesta operació els agents han pogut recuperar 22 exemplars de Testudo Hermanni, coneguda com la tortuga mediterrània, i que està amenaçada d'extinció en el medi natural. La investigació va començar el mes de juliol quan els Mossos van detectar diversos anuncis per Internet on es venien exemplars d'aquest tipus. Arran d'anar estirant el fil la policia va acabar trobant els responsables dels anuncis.