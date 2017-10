El president del Parlament Europeu diu que ningú reconeix Catalunya

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va afirmar ahir que «cap país europeu pretén reconèixer Catalunya com un estat independent» i va alertar sobre les «petites pàtries», que va considerar «restes del passat».



En una entrevista publicada ahir per Il Messaggero, el polític conservador Itàlia, preguntat per si la Unió Europea (UE) tem la multiplicació de «petites pàtries», va respondre que sí i que «per aquesta raó ningú a Europa pretén reconèixer Catalunya com un estat independent».



«Fins i tot [la primera ministra britànica] Theresa May, en ple Brexit, va dir que el Regne Unit no reconeixerà mai Catalunya», va asseverar.



Tajani, que ahir va expressar-se en els mateixos termes en un esdeveniment del diari Il Foglio a Florència (centre d'Itàlia), va defensar que Espanya, «més enllà d'algunes escenes que no van agradar el dia de l'referèndum» de l'1 d'octubre, és una «democràcia construïda gràcies al compromís de milions d'espanyols».



«En aquest cas no es tracta d'autonomia sinó d'una proclamació d'independència en desacatament de l'estat de dret i contra la Constitució espanyola, fruit d'un referèndum il·legal promogut amb la violació de les regles de l'autonomia catalana», va subratllar.



D'altra banda, el polític conservador italià va negar que els referèndums que les regions de Llombardia i Vèneto van celebrar ahir per demanar més autonomia al Govern italià s'assemblin al referèndum de Catalunya.