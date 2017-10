El procés sobiranista deixa els plans habituals per a última hora

Planificar sortides com anar al restaurant, al teatre o bé al cinema ja no es porta. S'imposa la immediatesa. Les decisions a última hora. Però no és pas una situació volguda. El vertiginós procés sobiranista ha alterat els costums dels ciutadans en temes d'oci. Més enllà de si ha fet baixar el consum o de si perjudica l'economia, uns diuen que sí i d'altres que no, restaurants, bars, teatres i cinemes fan front aquests últims dies a aquests canvis que es noten, sobretot, quan hi ha manifestacions, convocatòries de suport o anuncis de declaracions institucionals. Llavors sembla que tot es pari.

Un exemple. Quan el 20 de setembre passat la Guàrdia Civil va entrar a escorcollar el departament d'Economia, al restaurant Spaghetti de Manresa hi va haver una anormal quietud. «Els dies clau sí que es nota una baixada de feina», comenta el seu propietari, el cuiner Ramon Duocastella. «Pel que sigui. Potser perquè la gent va a casa per estar pendent del que passa, o va a les concentracions». Però són aquests dies puntuals, insisteix. Ara, després de tant temps, les notícies ja es van paint. A més a més fa notar que els mesos d'octubre i novembre no solen ser bons per a la restauració. La tornada de vacances, l'escola i les calefaccions fan que la gent es freni. Tot i així, «es treballa pràcticament igual i veus un ambient normal».

El restaurador manresà Pep Aligué creu que el procés genera «expectació, set de notícies, i això té enganxada la gent a les fonts d'informació». Segons el seu punt de vista i la seva experiència, «la gent no deixa de fer una cosa que li agrada», com anar al restaurant, «però potser en funció del moment en fa una altra». Pensa que «l'excitació del moment provoca que hi hagi aquesta expectació». Diu que el punt d'inflexió va ser l'1-O, però insisteix que la gent «no deixa de fer una cosa que tingui programada». Quan no la té programada és quan decideix ser davant la tele, escoltant la ràdio, llegint o en una concentració o manifestació, i llavors deixa d'anar a algun altre lloc.

El responsable de la cadena de restauració Diesa, Diego Sánchez, sí que afirma obertament que als bars i cafeteries ha baixat el consum del dia a dia per la incertesa que genera l'actual moment polític. «Una altra cosa és els caps de setmana». No hi ha tantes reserves, però «venen d'improvís», opina. Sánchez explica que el setembre ja es va començar a apreciar la davallada, que també la noten els distribuïdors. «Si nosaltres baixem, ells també». «Si això es prolonga tindrem dificultats. Esperem que de mica en mica es vagi tornant a la normalitat».



Teatre i cinema



La situació política no ha fet minvar el nombre d'espectadors al teatre Kursaal de Manresa, i el gerent de l'equipament, Jordi Basomba, assegura que els espectacles aconsegueixen la mateixa assistència que la temporada passada. Els responsables sí que han copsat un canvi en la venda, i és que ha caigut la tendència de comprar entrades anticipades, però ha augmentat l'adquisició de les que es posen a la venda el mateix dia de la funció. «Com que hi ha molta incertesa sobre què passarà, i les manifestacions i concentracions es convoquen un dia per l'altre o el mateix dia, la gent no fa previsions i està a l'expectativa fins a darrera hora», indica Basomba.

Des de final de setembre, a la taquilla es compren entre 120 i 130 entrades per veure un espectacle del mateix dia, quan abans se'n venien entre 30 i 40. Les anticipades han caigut entre un 30% i un 40%. «Al final, acabem tenint el mateix nombre d'espectadors. I és que no ha coincidit, de moment, la convocatòria de cap manifestació en un dia de funció», afegeix. El Kursaal només va suspendre la representació del Carmina Burana de Carl Orff, a càrrec de la Coral Cantiga, el Cor de Cambra de Granollers i Exigim Realitat, prevista per al diumenge 1 d'octubre, per la complexitat logística que representava per a la companyia moure músics i cantaires el dia del referèndum.

Basomba pensa que aquest canvi en la compra d'entrades durarà mentre hi hagi mobilitzacions, i creu que es podria allargar uns mesos. «L'agenda del Kursaal es concentra el cap de setmana i per aquest motiu nosaltres no hem notat una davallada quant a nombre d'espectadors, però a les sales de Barcelona que programen cada dia és diferent perquè han registrat menys espectadors, sobretot els dies en què la gent surt al carrer a manifestar-se».

Als cinemes del Bages Centre sí que es fan projeccions cada dia. Han notat una baixada del nombre d'espectadors des de final de setembre. Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró Cabot SL, que explota els multicines de Manresa, pensa que la baixada en la venda d'entrades no només és deguda a la situació política, però sí que hi ha influït, perquè quan es comença a notar d'una forma més aguda és, precisament, durant la campanya pel referèndum.

Una dada significativa és la davallada d'espectadors per la Festa del Cine -els tres dies de la setmana passada en què les entrades es podien adquirir a 2,90 euros-, ja que la venda va caure un 45% respecte a l'edició anterior. Per a Padró es deu al fet que «la gent deixa d'anar al cine per participar en les mobilitzacions», però també perquè les estrenes potser no eren tan atractives.