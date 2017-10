Puigdemont estudia comparèixer personalment al Senat per rebutjar l'article 155

Si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalment decideix anar al Senat a defensar personalment les al·legacions al dictamen sobre l'aplicació del 155 té dues opcions.

Segons marca el reglament –i així ho ha deixat clar el vicepresident de la cambra alta, Pedro Sanz-, hauria de fer-ho el dijous a la tarda quan es reuneix la comissió per votar el dictamen elaborat per la ponència. En canvi, fonts properes al president del Senat, Pío García-Escudero, afirmen que es podria modificar el calendari per tal de permetre a Puigdemont comparèixer el divendres al matí, just al principi del ple que ha de servir per votar l'informe de com s'aplicarà el 155.

La Junta de Portaveus ja ha fixat per dijous el ple del Parlament per donar resposta al 155. Com que la data de la comissió del Senat i la del ple del Parlament coincideixen, García Escudero es reserva la potestat que té el president per alterar el calendari i permetre, així, que Puigdemont pugui anar al Senat.

Aquest migdia, el vicepresident del Senat, Pedro Sanz, ha explicat davant dels mitjans de comunicació que "l'única opció" que té Puigdemont per anar al Senat és dijous a la tarda, en el sí de la comissió que vota el dictamen i pren en consideració (o no) les al·legacions que hagin presentat els grups.

Sanz ha afirmat que seria "un orgull i una satisfacció per a la institució" poder acollir la compareixença de Puigdemont, però ha advertit que no podien "alterar el calendari als horaris que posin els altres".

Ara bé, fonts properes al president de la cambra alta han confirmat que existeix una altra possibilitat. García-Escudero, com a president, té la potestat de modificar el calendari i permetre, així, que Puigdemont pugui anar al Senat el divendres si no ho pot fer dijous pel ple del Parlament. La seva intervenció es faria al principi de la sessió (convocada per a les 10h), abans que els senadors votin l'informe que desplega les mesures del 155.

Aquest dilluns, diferents càrrecs del PP i del govern espanyol -entre ells, la vicepresidenta- han instat Puigdemont a anar-se a explicar al Senat.

El PDeCAT ja coneix aquesta possibilitat perquè, segons aquestes fonts, així ho ha comunicat el president al senador Josep Lluís Cleries.