Quins pobles votaran mocions contra l'article 155?

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), han proposat que els consistoris del país aprovin una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La proposta de l'AMI i l'ACM és que els plens es realitzin des d'avui i fins dimecres, dies previs a la sessió del Senat per a l'aprovació de l'article 155, prevista per divendres, 27 d'octubre.

La moció vol visualitzar el rebuig a l'aplicació d'aquest article i mostrar el ple suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions, amenaçades per l'acord entre el PP, PSOE i C's per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya. La moció subratlla l'evidència que davant d'un problema polític l'única resposta de l'Estat espanyol ha estat només la repressió i la retallada de drets. A continuació llistem alguns ajuntaments que han anunciat la convocatòria d'un ple per aprovar la moció i, també, consistoris que celebraran en els propers dies plens per parlar del conflicte català.



Votació de mocions demanant explícitament que s'aturi la suspensió de l'autonomia de Catalunya

Gironella, per al dilluns 23 d'octubre, a les 21.00 h. (també moció per declarar persona non grata a Rajoy)

Puig-reig, per al dilluns 23 d'octubre, a les 21.00 h.

Fonollosa, per al dimarts 24 d'octubre a les 15.00h.

Cardona, per al dimarts 24 d'octubre a les 19.45 h.

Berga, per al dimarts 24 d'octubre, a les 21.00 h.

Artés, per al dimecres 25 d'octubre a les 8.00 h.

Manresa, per al dimecres 25 d'octubre, a les 9.30 h.

Castellterçol, per al dimecres 25 d'octubre (amb dues mocions, una per demanar la no aplicació del 155 i l'altra exigint l'alliberament de Sànchez i Cuixart)

Ajuntaments que votaran altres mocions de petició o condemna