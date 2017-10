Socialistes d'Igualada se suma al manifest d'alcaldes del PSC contra el 155

El grup municipal dels Socialistes d'Igualada va sumar-se ahir al manifest que els alcaldes del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers, Castellar del Vallès i Castellbell i el Vilar van fer contra l'aplicació de l'article 155 per part del govern de Mariano Rajoy.



El text, en primer lloc, expressa el «més radical desacord i rebuig a l'aplicació de l'article 155 i les mesures que se'n deriven, comunicades pel govern de l'Estat». En segon lloc, demana «que el PSC s'oposi frontalment a aquesta mesura i no validi, en cap cas, la seva posada en marxa». Els firmants remarquen que el projecte dels socialistes catalans es fonamenta «en l'exercici i constant enfortiment de l'autogovern de Catalu-nya» i que l'aplicació del 155 «suposa, de fet, la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i del Parlament, les conseqüències de la qual serien irreparables». El text també insta el Govern de la Generalitat «a no tirar endavant cap mesura irreversible i unilateral» i que, per tant, no faci cap declaració d'independència. Cal «retornar a la legalitat establerta en el propi Estatut», defensen els regidors, que aposten pel «diàleg» i per «fer possible una reforma de la Constitució amb la participació dels grups del Congrés».