Anticorrupció veu proves evidents que el PP es va beneficiar de la trama Gürtel

La Fiscalia Anticorrupció ha assegurat aquest dimarts davant del tribunal de l'Audiència Nacional que jutja els 37 acusats pels primers anys de la trama Gürtel (1999-2005) que l'apunt que apareix en la comptabilitat 'B' de les empreses de Correa com 'Luis el Cabró' es refereix a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. També ha afirmat que part de la fortuna de l'exdirigent popular es deriva de la "sostracció de la caixa B" del PP.

"Ha quedat meridianament provat que 'Luis el Cabró és Luis Bárcenas", ha dit la fiscal Concepción Sabadell durant la seva exposició de l'informe final de conclusions del Ministeri Públic. Ha explicat que tot i que el propi 'capitost' de la trama Gürtel, Francisco Correa, va negar aquest fet en intentar desvincular als seus empleats de qualsevol pagament a càrrecs públics, aquesta declaració va suposar una "contradicció".

"Els fets, els cobraments, constitueixen el delicte de suborn que se li atribueix al senyor Bárcenas" perquè és un pagament que es fa en relació a "seu càrrec, a la seva funció", ha assenyalat. De la mateixa manera, ha donat per acreditat que les inicials 'LB' que apareixen en els documents de la comptabilitat de Correa, també corresponen al extresorer popular.

D'altra banda, la fiscal ha emfatitzat que ha quedat acreditat que Bárcenas "va ocultar" els fons d ' "origen delictiu obtinguts per Correa", tant a Suïssa -on va arribar a tenir 48,2 milions d'euros el 2007- com en una "estructura societària opaca". "Uns fons obtinguts per Correa, però també per la seva intermediació en adjudicacions públiques, al marge de Correa, i per la sostracció de fons de la 'caixa B'" del PP, ha asseverat la representant del Ministeri Públic.

Segons ha explicat, l'extresorer popular apareix en l'apartat relacionat amb les activitats de la trama Gürtel a Castella i Lleó, juntament amb l'exdiputat per Segòvia Jesús Merino, entre d'altres acusats, perquè van participar en el "cobrament de comissions" per les adjudicacions il·legals a determinades empreses ", així com en" una inversió sufragada amb fons d'origen delictiu i que van tenir beneficis que es van ocultar també a través de factures falses ". Aquestes comissions es van cobrar tant en "efectiu" com en "forma de viatges" , en el cas de Bárcenas.

A més, Sabadell ha dit que "hi ha sobrada prova que el PP es va beneficiar de l'activitat delictiva realitzada" per la trama de corrupció liderada per Francisco Correa.

Ho ha dit durant el seu informe final a la vista que celebra l'Audiència Nacional durant el qual ha assenyalat que en concret amb fons sostrets a l'Ajuntament de Majadahonda "es van pagar enganxades de cartells del PP, despeses de la campanya d'Esperanza Aguirre i actes a la seu del PP, que havia de sufragar el partit ". I ha afegit: "ha quedat acreditat que el PP es va beneficiar de 133.000 euros de fons procedents de comissions il·legals per contractes adjudicats" a empreses del grup de Correa i "sostrets il·legalment a l'Ajuntament de Majadahonda".

"Els qui no es van beneficiar van ser l'Estat i els espanyols ja que va ser un benefici per a la formació política amb uns actes identificats i altres serveis i despeses pagades al PP com els d'unes obres a la seva seu", ha abundat la fiscal, que reclama a l' partit 328.440 euros com a partícip a títol lucratiu.

Entre els 37 acusats es troben, a més de l'esmentat Correa, l'extresorer del PP Luis Bárcenas i el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, de qui ha dit que com altres acusats es va enriquir amb comissions il·legals i va ocultar en comptes bancaris de Suïssa 1.600.000 euros de fons procedents del consistori, que a més va defraudar a la Hisenda espanyola.