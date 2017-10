«Comprensió i respecte» del PSC de Manresa a la dimissió de Xavier Vera

El primer secretari i president del grup municipal del PSC de Manresa, Felip González, ha assegurat que tant la seva posició com la de la resta de l'executiva de la formació a la capital del Bages en relació amb la dimissió del seu secretari d'Organització, Xavier Vera, perquè està en contra de l'aplicació de l'article 155 és de «comprensió i respecte».

Xavier Vera (vegeu Regió7 d'ahir), fins ara secretari d'Organització del PSC de Manresa, va anunciar que deixava el seu càr-rec al partit pel suport socialista a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució espanyola. «Després de molt meditar, he decidit deixar de ser secretari d'Organització del PSC de Manresa. No estic d'acord amb l'article 155», feia públic en una piulada a Twitter dissabte a la nit.

Ahir, González assegurava que els socialistes manresans «continuem apreciant tant Xavier Vera com quan era el nostre secretari d'Organització», però afegia que «efectivament, el 155 no és la solució, com tampoc ho és la Declaració Unilateral d'Independència».

En ser preguntat per aquest diari, González va afirmar que no ha signat, ni té previst fer-ho, el comunicat al qual s'han sumat els alcaldes d'Esparreguera (Eduard Rivas), Castellbell i el Vilar (Montserrat Badia), Sant Just Desvern (Josep Perpinyà) i Mediona (Servand Casas) i els primers tinents d'alcalde de Girona (Sílvia Paneque) i Sant Cugat (Pere Soler), entre d'altres, en què demanen al PSC que s'oposi a l'aplicació de l'article 155. També demanen al Govern que no proclami la República i que s'iniciï un procés de reforma constitucional que culmini en un nou Estatut.

Segons González, no el pensa signar perquè «no em descriu ni a mi ni a la resta de l'executiva del PSC de Manresa».

González va explicar que «en un moment en què són tan necessaris els matisos» aquest comunicat ha estat redactat d'una manera que no comparteix al 100%. «De fet», afegeix, «només em sento a gust amb un text que hagi escrit jo»· (Vegeu article d'opinió a la pàgina 19).