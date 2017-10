La comunitat internacional promet 344 milions per als rohingyes

La comunitat internacional va mostrar ahir la seva solidaritat en prometre 344 milions de dòlars per pal·liar la situació provocada per l'arribada de més de 600.000 refugiats rohingyes a Bangla Desh en gairebé dos mesos, l'èxode més gran des dels anys noranta i la pitjor crisi humanitària per la seva rapidesa i magnitud.

Ahir es va celebrar a Ginebra una conferència de donants per tal de recaptar fons per finançar la crida humanitària de 434 milions de dòlars sol·licitats per l'ONU per assistir durant els pròxims quatre mesos més d'un milió de persones.