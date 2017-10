La fiscal acusa la trama Gürtel de fer del suborn «una forma de vida»

La fiscal Concepción Sabadell va dir ahir en el seu informe final en el judici del cas Gürtel que la trama liderada per Francisco Cor-rea va fer del seu enriquiment mitjançant suborns i comissions a càrrecs públics del PP «una forma de vida» i va servir per finançar aquest partit.

L'Audiència Nacional va iniciar ahir la fase d'informes finals del judici de la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), començant per la fiscal, que ha mantingut que hi ha proves per condemnar els 37 acusats, entre ells l'extresorer del PP Luis Bárcenas, per a qui sol·licita 39 anys de presó.

«Després d'una àrdua instrucció i un complex judici –que va començar fa més d'un any– d'acord amb l'activitat dels acusats s'han confirmat els indicis i s'han comprovat els fets amb una aclaparadora i contundent prova» incriminatòria per als 37 acusats, va començar dient la fiscal. Va recordar que el mateix Correa, per a qui la fiscal demana la màxima pena, 125 anys de presó, «involuntàriament» va parlar del «sistema» per a referir-se a la seva intermediació entre càrrecs públics i empreses i assegurar l'adjudicació de contractes a canvi del tres o el quatre per cent de comissió, «el que va ser una manera de vida duradora d'aquesta organització constituïda per delinquir».

La fiscal va insistir que amb aquesta finalitat els acusats van crear «un entramat societari i van usar» una caixa B, una tresoreria oculta, que es nodria d'ingressos de les societats del grup de Correa i de comissions il·legals i que generava diner negre opac a Hisenda per suborns a autoritats públiques, en diners en metàl·lic o en forma de viatges pagats».

Va dir que d'aquesta manera «van buidar arques públiques» amb un sistema de corrupció en perjudici de la concurrència legal d'empreses sobretot a la Comunitat de Madrid i a l'Ajuntament de la localitat madrilenya de Majadahonda. Va concretar que la trama havia aconseguit contractes públics per vuit milions d'euros pels quals es van pagar més d'un milió en comissions.

En el cas de Majadahonda, va dir que «és un clar exemple de com una organització parasita un Ajuntament» per a benefici dels seus integrants i per «finançar i estalviar costos al PP».

La fiscal va indicar que els implicats en la part de la trama de Majadahonda, entre ells l'exalcalde Guillermo Ortega, per a qui demana 50 anys de presó, «van usar el consistori per al seu pur enriquiment personal i decidien què es contractava, a qui i per quins preus», i van relegar totes les persones que no participaven en l'entramat.

D'altra banda, en el cas de Pozuelo d'Alarcón, la fiscal va relatar que l'exregidor Roberto Fernández, per a qui demana onze mesos de presó, «va dir com es contractava en aquest Ajuntament quan era alcalde Jesús Sepúlveda, que seleccionava les empreses adjudicatàries per adequar-los després els tràmits».

La fiscal demana per a Sepúlveda 15 anys de presó i reclama a la seva exdona, l'exministra de Sanitat Ana Mato, 28.468 euros com a partícip a títol lucratiu, mentre que al PP li exigeix el pagament de 328.440 euros pel mateix tipus de responsabilitat civil. En l'entramat societari, «Francisco Correa era el cap, Pablo Crespo –per a qui la fiscal demana 85 anys de presó–, la seva mà dreta, i José Luis Izquierdo –que s'enfronta a una petició de 45 anys de presó–, el gestor de la caixa B», va indicar Sabadell.

D'altra banda, va comentar que els acusats van traslladar documentació i diners de les seus del grup Correa a un «pis de seguretat» al carrer del General Martínez Campos de Madrid i al domicili de José Luis Izquierdo quan ja temien una intervenció judicial.