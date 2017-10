'Le Monde' critica en un editorial Puigdemont i TV3

El diari francès "Le Monde" ha criticat durament en el seu editorial d'avui contra la gestió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i contra la línia "propagandística" que segons el seu parer ha dut a terme el canal públic "TV3".

"Els independentistes viuen en una bombolla, venen il·lusió (...), però no s'atreveixen a organitzar un escrutini regional sota el control de l'autoritat electoral espanyola (...). Prefereixen la política d'allò pitjor", indica el vespertí.

El text subratlla que Espanya "viu una tragèdia" impulsada pels independentistes i destaca que el cap de l'Executiu català "s'ha col·locat fora de la llei" i "ha assumit el risc d'un cara a cara amb Madrid que pot derivar en violència".

"Puigdemont compta amb una radicalització d'una part de l'opinió (....). Sap que una administració directa de Catalunya per part de Madrid unirà al camp independentista", afegeix el prestigiós diari.

"Le Monde" es pregunta si el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, "està a l'altura" i si és "prou 'creatiu' i intel·ligentment 'polític'", però recorda just després que el referèndum organitzat per Puigdemont el passat 1 d'octubre va ser "il·legal" i contrari a la Constitució de 1978.

"Què fer amb l'expressió d'aquest micronacionalisme ultra impulsat per gent que d'altra banda denuncia els perills del nacionalisme?", afegeix.

Segons "Le Monde", Puigdemont està optant per "l'estratègia de la tensió".

"Es pot tenir la més gran simpatia per les aspiracions dels catalans de cara a una major autonomia. Es pot denunciar l'actitud passiva de Madrid des de 2010. (Però) no es pot obviar que el senyor Puigdemont té ben poc respecte per la democràcia", apunta.

El diari argumenta que a l'actual situació no només ha contribuït el referèndum il·legal de principis de mes.

"Fa setmanes que el Parlament català no es reuneix per l'única raó que la majoria rebutja respondre a les preguntes de l'oposició", afegeix.

I en el seu editorial estén les seves crítiques cap a la línia del canal públic "TV3".

"Fa mesos que la televisió pública catalana insisteix amb una propaganda independentista simplista i mentidera. I mesos que recorre a una retòrica victimista que vol fer creure, de forma grotesca, que Catalunya és víctima d'un retorn de la dictadura franquista. Aquest no és el cas", conclou.