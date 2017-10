L'empresa que dirigeix la cosina de Puigdemont trasllada la seu social

L'empresa Invacare, proveïdora de material ortopèdic i que dirigeix Ester Puigdemont, cosina del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha traslladat la seu social fora de Catalunya «a causa de la situació política». La companyia, que tenia la seu a Celrà, ha fet un comunicat als clients on explica que «sempre ha buscat el millor entorn possible per al desenvolupament del negoci» i que a causa de l'actual context d'incertesa política «aviat procedirà al canvi de la seva seu social».

D'altra banda, el delegat del Govern a França, Martí Anglada, va assegurar a la cadena francesa Cnews, que el rei Felip VI va trucar en persona a Volkswagen per demanar a l'empresa que marxés de Catalunya.

Fins ara, 1.302 empreses han tret la seva seu de Catalunya, segons el Col·legi de Registradors.