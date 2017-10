Maza no descarta demanar presó per a Puigdemont si fa la DUI

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va dir ahir que no descarta sol·licitar presó per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declara la independència de Catalunya.

«Allò que a mi m'estranya i em sorprèn és que això sorprengui», va assenyalar, i va afegir que «si hi ha alguna cosa que la Fiscalia entén que està dins del Codi Penal i és un fet delictiu, és lògic que es persegueixi». «Em sembla el més natural del món», va apuntar.

Preguntat sobre si la declaració d'independència és una mesura suficient per sol·licitar presó per a Puigdemont, el fiscal general de l'Estat va indicar que «els fets són tan complexos» que no sap si aquest «fet concret seria determinant». Sí que va assegurar que «aquest fet suposa un acte de gravetat important que té la seva rellevància».