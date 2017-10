Montilla insta Puigdemont a convocar eleccions per aturar el 155

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha instat el president Carles Puigdemont a convocar eleccions "per patriotisme" i com a via per aturar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i ha assegurat que si ho fa pot comptar amb ell. "Si el camí escollit és aquest, segur que ens trobarem pel bé del país i de la seva gent, amb mi podrien comptar", ha declarat en la seva compareixença a la Comissió d'Afers Internacionals (CAI) del Parlament, on no ha concretat què votarà divendres al Senat però ha manifestat que no vol ni una declaració unilateral d'independència ni l'aplicació del 155. L'expresident ha dit que "encara és possible" evitar el 155 i ha apuntat que és Puigdemont a qui ho té "a les seves mans" convocant les eleccions i també amb la seva presència al Senat. L'expresident ha criticat l'"immobilisme" del govern espanyol i que l'actitud del Govern ha estat pactista "només en aparença" mentre s'ha optat per "forçar la legalitat".

L'expresident de la Generalitat ha apel·lat al president Puigdemont a evitar la "trencadissa" i l'ha instat a "pensar menys en la èpica i en la transcendència històrica i més en les solucions possibles al problemes presents". Per això, creu que el Govern ha de "corregir el rumb", puntualitzant que això no vol dir "rendició" sinó buscar sortides. "Evitar l'aplicació de l'article 155 de la constitució és possible convocant les eleccions al Parlament. També amb la presència del president al Senat", ha manifestat.

Així, ha demanat a Puigdemont que doni per acabada una legislatura "que no té ja continuïtat ni programa", dissolgui la cambra i convoqui eleccions anticipades. Ha afegit que ho hauria de fer "per patriotisme, per defensar l'autogovern i per donar veu als ciutadans de Catalunya per tal que s'expressin en un procés electoral net, transparent, legal i amb totes les garanties".

Més enllà d'aquesta decisió per aturar el 155, ha defensat que hi ha sortides a l'actual bloqueig, com la reforma de la Constitució espanyola, per la que ha assegurat que hi ha una majoria a les corts estatals. Ha apuntat també que la sortida no està fora de l'estat de dret: "Hem d'evitar la DUI i podem evitar el 155. Jo no vull ni una cosa ni l'altra".



Crítiques als dos governs



L'expresident de la Generalitat ha fet un repàs dels fets que creu que han portat a l'actual crisi entre els governs català i espanyol, lamentant que "cap dels dos han fet esforços en els darrers set anys per trobar una entesa per restablir les ferides" provocades per la sentència de l'Estatut del 2007. "Enlloc de buscar vies de negociació i pacte s'ha produït una escalada de tensió minuciosament preparada a una banda i sistemàticament menystinguda a l'altra", ha declarat.

Montilla ha dit que el malestar que es viu a Catalunya no és fruit d'una "febrada" sinó que és "ben real", tot i que ha criticat que els problemes es presenten de forma "exagerada" o amb veritats "a mitges". Ha posat com a exemples la necessitat de millorar el finançament, una millor definició de les competències, la inexistència de mecanismes federals per articular acords i el reconeixement dels elements simbòlics, així com el caràcter nacional de Catalunya "que res té a veure amb l'exigència de disposar d'un estat independent". El president ha sostingut que hi ha solucions possibles a aquestes qüestions "però ni fàcils ni ràpides".

L'expresident ha criticat que cap dels dos governs ha optat per aquesta via. En primer lloc, ha afirmat que tant el Parlament com el Govern han "banalitzat" la desobediència a la llei i han justificat la seva "evident vulneració", com ha dit que va passar al ple del 6 i 7 de setembre. Ha afegit que el Govern està "segrestat" per entitats i sectors que són respectables però que no formen part del govern ni són membres de la cambra catalana i això ha portat a tenir un executi amb "manca d'autonomia".

Ha criticat també la convocatòria "il·legal i sense garanties" de l'1-O i ha reconegut que l'actuació del govern central no va ser "la més encertada" amb una actuació policial "desmesurada". Malgrat tot, ha reiterat que això "no pot justificar la legitimitat d'aquell dit referèndum" i que no es pot extreure cap efecte més enllà d'una gran mobilització popular.

Sobre l'actuació del Govern i la majoria parlamentària, també els ha retret que han creat una "realitat paral·lela" prescindint de la realitat jurídica i del país. En aquest sentit, ha manifestat que malgrat que es deia que no passaria, hi ha ruptura social, empreses i bancs que han traslladat la seva seu social i ha alertat que això tindrà "gravíssimes conseqüències" pel que fa al PIB, l'ocupació i el lideratge econòmic.

Pel que fa al govern de Rajoy, ha criticat que ha "menystingut" els problema "real" de l'autogovern català i "no ha encertat el camí". Per això li ha reclamat un canvi d'actitud deixant de "delegar" la seva iniciativa en fiscals i jutges i apostant per entendre el malestar català i buscar vies de solució.

"L'obcecació dels uns, la desídia dels altres i el silenci còmplice de molts, ens han portat a una situació gravíssima i a una evident degradació de les nostres institucions", ha resumit, al temps que ha reivindicat que és "imperatiu evitar el xoc de trens".