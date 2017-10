Puig-reig i Gironella rebutgen la suspensió de l'autogovern

Els plens dels ajuntaments de Puig-reig i Gironella van aprovar, anit, en sengles sessions extraordinàries, mocions per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola proposat pel Govern de l'Estat que suposaran la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Els dos plens van aprovar aquesta proposta per unanimitat. En el cas de Puig-reig el ple l'integren 6 regidors de govern d'ERC, 4 del grup de PDeCAT i un d'independent d'Ara Puig-reig. A Gironella la corporació està formada per 8 regidors del govern de PDeCAT i 3 d'ERC.

Llibertat per als Jordis

A Gironella, a més, es va aprovar una moció demanant la llibertat dels dirigents de l'ANC iÒmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart respectivament. Igualment el ple gironellenc va aprovar una moció d'ERC a través de la qual el consistori va acordar declarar persones no grates Mariano Rajoy, president del Govern de l'Estat, la vicepresident, Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel Maza, fiscal general, Pedro Sánchez, líder del PSOE, Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya i el rei d'Espanya, Felip VI , entre d'altres.