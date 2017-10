Els senadors catalans compareixen avui al Parlament en una llarga sessió

Els vuit senadors catalans de designació autonòmica compareixeran avui al Parlament per exposar la seva posició davant les mesures del Govern central en aplicació de l'article 155 de la Constitució, a petició del grup parlamentari de Junts pel Sí, en una sessió que es preveu maratoniana. Al marge dels senadors escollits directament en les últimes eleccions generals, hi ha vuit representants designats pel Parlament, entre ells l'expresident de la Generalitat José Montilla (PSC) i el president del PPC, Xavier García Albiol. Els senadors designats pel Parlament compareixeran a partir de les sis de la tarda a la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) de la cambra catalana en una sessió que es preveu maratoniana i que es podria acabar de matinada. A més de Montilla i Albiol, els senadors són Elisabeth Abad i Josep Lluís Cleries (PDeCAT), Francesc Xavier Alegre (Ciutadans), la sallentina Mirella Cortès i Bernat Picornell (ERC) i Sara Vilà (Catalunya Sí que Es Pot). El president de la CAI, Jean Castel (Cs), va convocar ahir a la tarda la sessió d'avui, després que la petició de Junts pel Sí fos admesa a tràmit per la mesa del Parlament. La seqüència d'intervencions a la comissió arrencarà amb una primera intervenció conjunta, en dos blocs, dels senadors independentistes: d'una banda, els republicans Cortès i Picornell, i de l'altra, Cleries i Abad (PDeCAT), amb un màxim de vint minuts per bloc. El president de la comissió ha convocat els portaveus dels grups parlamentaris demà a les 17.45 hores.