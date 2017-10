El Senat proposa un cara a cara entre Puigdemont i el Govern espanyol

El vicepresident del Senat, Pedro Sanz, ha posat sobre la taula aquest dimarts la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, participi en un cara a cara amb un representant del govern espanyol –que podria ser el mateix Mariano Rajoy- dijous o divendres, durant la celebració del debat de les mesures del 155 per a Catalunya.

Segons Sanz, aquest debat entre el president de la Generalitat i l'executiu espanyol "permetria enriquir" la sessió que se celebra al Senat, on els grups de Podem, ERC, PDeCAT i PNB s'han queixat aquest dimarts de la conculcació dels seus drets per exercir l'oposició, perquè PP, PSOE i Cs no els permeten presentar esmenes a la totalitat i els donen només un termini de cinc hores per presentar esmenes parcials.