El temor i l'esperança conviuen al carrer

Molts ciutadans viuen el conflicte obert entre els governs català i espanyol amb una barreja de sensacions i emocions, que en molts casos van des de l'angoixa i la incertesa sobre què passarà en el futur fins a altes dosis de fe i esperança en què els (seus) governants sabran trobar una sortida adequada a la crisi.

Aquest diari ha fet una enquesta a peu de carrer, a Manresa, i ha copsat quines són les preocupacions dels consultats i com creuen que acabarà o quins camins prendrà el Procés. Dels deu enquestats, tots menys un opinen que la sortida a la crisi actual passa per una declaració d'independència. Alguns expressen que aquesta ja fa dies que hauria d'haver arribat i demanen que es declari de manera immediata (aquest divendres, per anar bé). Altres es mostren completament convençuts que el Govern de Puigdemont està fent els passos més encertats per declarar la independència en el millor moment, i tot i que la majoria d'independentistes entrevistats reconeixen que voldrien una declaració aviat, altres assenyalen que, si no té lloc aquesta setmana no se sentiran decebuts i entendran que no era el millor moment.

I és que molts dels ciutadans favorables a la independència mostren un suport incondicional al Govern de la Generalitat i es resisteixen a perdre la paciència per molt que passin els dies. Alguns confien que l'executiu català té un as a la màniga, que mostrarà en el moment que sigui necessari.

Sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que ha de ser aprovat definitivament en el ple extraordinari del Senat, divendres al matí, hi ha múltiples opinions, tot i que la majoria admet que en tem els efectes. Hi ha qui, en una visió més optimista, considera que encara que s'aprovi l'article, a la pràctica costarà d'aplicar perquè la societat s'hi oposarà; o qui té l'esperança que un actor internacional prengui partit i eviti la posada en marxa del 155. Altres es mostren més preocupats i creuen que l'aplicació d'aquest article de la Constitució pot afectar la seva vida diària i pot comportar un retrocés molt important en termes de llibertatats i drets a Catalunya.

Preocupa com pot afectar la situació a l'ensenyament i el futur dels fills i, també, l'efecte de la intervenció en els mitjans de comunicació públics catalans.