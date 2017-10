Una turista espanyola mor pels trets de la policia en una fabela de Rio de Janeiro

Una turista espanyola va morir ahir al rebre trets de la policia quan el vehicle en què viatjava es va saltar un control pròxim a la major favela de Rio de Janeiro, on s'estan produint intensos tirotejos des de fa diverses setmanes, van informar fonts oficials. L'espanyola és Maria Esperança Jiménez Ruiz, de 67 anys i empresària gaditana, segons la Secretaria de Seguretat de Rio de Janeiro.

Jiménez i altres turistes viatjaven amb un cotxe quan «van trencar el bloqueig policial» situat al Largo do Boiadeiro, una zona típica de comerços a la Rocinha, d'acord amb un comunicat de la Policia Militar (PM). La policia va disparar contra un vehicle i «durant l'abordatge va verificar que es tractava d'un vehicle per al transport de turistes». L'espanyola va resultar ferida i va ser traslladada a un hospital, on va morir. D'acord amb mitjans de comunicació locals, a més de Jiménez, al vehicle hi viatjaven tres espanyols més, un italià i un guia. La Rocinha, amb una vista privilegiada sobre una de les platges més turístiques de Rio, és en un turó que divideix els barris de Sao Conrado i Gave, i sobre l'única avinguda que comunica la zona sud i la oest de la ciutat, i és estratègica tant per als narcotraficants com per al trànsit.

Al setembre, desenes de narcotraficants van intentar envair la barriada per fer-se amb el control del trànsit i la venda de drogues a la favela i expulsar la facció criminal que la domina, el que es va traduir en una setmana d'intensos tirotejos que van sembrar el pànic entre els seus habitants.