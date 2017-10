Turull creu que el Senat no té massa interès en la compareixença de Puigdemont

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no té por al debat" i que està disposat a comparèixer al Senat per explicar les al·legacions contra el 155. Però no ha confirmat si el president de la Generalitat finalment anirà a la cambra alta al·legant que encara no se sap si podrà ser compatible amb el ple del Parlament fixat per dijous. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Turull ha dit que el Govern té la sensació que al Senat no té "massa interès" en la compareixença de Puigdemont tenint en compte que primer es va donar un termini entre dimecres i dijous, però després de fixar-se el ple del Parlament, ho van canviar a dijous o divendres. D'altra banda, Turull ha afirmat que no veu marge pel diàleg perquè "s'ha dinamitat" i ha defensat que l'aposta pel diàleg del Govern és "sincera".