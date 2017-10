Berga vota a favor que el Parlament català declari la independència

L'Ajuntament de Berga va aprovar anit una moció on dóna suport al Parlament perquè proclami la independència i en contra de la suspensió de l'autonomia de Catalunya a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com pretén el govern del PP a l'Estat espanyol. El ple berguedà es va reunir a les 9 del vespre amb caràcter extraordinari i urgent i va aprovar una moció de l'AMI i l'ACM.

L'acord es va prendre amb els vots a favor de la CUP, PDeCAT, ERC i l'abstenció d'ICV (la regidora del PSC Rosalia Monroy no va assistir al ple i no va excusar la seva assistència) i va aprovar «manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre passat en els termes que estableix la Llei del referèndum d'autodeterminació i la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República aprovades pel Parlament». Així mateix condemna «la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes». I insta «el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola».

«Sabem que l'Estat espanyol és absolutament antidemocràtic i no hi volem ser. Tenim una llei que ens diu ben clarament quin és el següent pas a fer i és la proclamació de la República catalana». Així ho va assegurar l'alcaldessa, Montse Venturós, en nom del govern de la CUP. «Des d'aquest equip de govern volem insistir en la necessitat definitiva de proclamar aquesta república. En la necessitat definitiva de deixar-nos d'esperar més atacs per part de l'Estat espanyol».

Per la seva banda, Antoni Biarnés, del PDeCAT, va criticar «l'aplicació de la força bruta per eliminar les nostres institucions i el moviment catalanista». Biarnés va dir que ha arribat «l'hora de la veritat i hem de plantar-nos» pel benestar personal i perquè «no s'imposi la raó de la força per sobre de la força de la raó». Ermínia Altarriba, d'ERC, va dir que l'aplicació del 155 «només té un nom i és cop d'estat. La millor resposta és la República catalana».

Per la seva banda, Joan Torres, d'ICV, va dir que s'abstindria perquè les lleis aprovades al Parlament estan suspeses.