La Cambra de Barcelona rebaixa la previsió de creixement pel clima polític

La Cambra de Comerç de Barcelona manté les previsions de creixement de l'economia catalana per a aquest any en el 3,1 %, però ha rebaixat la previsió per al 2018 del 2,7 % al 2,5 % a causa de la situació política que viu Catalunya.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va dir que la taxa de creixement trimestral de l'economia catalana s'ha desaccelerat de l'1,1 % en el segon trimestre al 0,8 % en el tercer trimestre i al 0,5 % previst per al quart.

Valls va atribuir la situació a l'esgotament d'alguns factors d'impuls de l'economia com el tipus de canvi, el preu del petroli i, sobretot, la «incertesa» que en aquests moments viu l'economia catalana a causa de la situació política.

D'altra banda, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Freixenet, José Luis Bonet, va assegurar ahir que «costarà molt de temps» que les empreses que han sortit de Catalunya hi tornin, malgrat que en molts casos es mantenen els elements de producció.