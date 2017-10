Discrepàncies entre PP i PSOE sobre el 155 si hi ha eleccions

Què passaria si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqués ara eleccions autonòmiques? El PSOE es va desmarcar ahir del Govern espa-nyol i va apostar per desmarcar-se'n i no aplicar l'article 155 en aquest cas.

Així, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, va afirmar que si el cap de l'executiu català convoca eleccions anticipades «dins del marc legal i constitucional» i exclou «qualsevol consideració» relacionada amb una declaració d'independència s'ha d'aturar la intervenció estatal del Govern de la Generalitat. «Si fa això, el 155 no es podria aplicar ni políticament ni jurídicament», va dir. Una posició que des del PSC també han mantingut al llarg d'aquests dies.

Aquesta posició dels socialistes va xocar amb declaracions de dirigents del Partit Popular fetes aquest mateix dimarts. Per exemple, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, va afirmar ahir que unes eleccions no aturen la suspensió de les institucions catalanes i que ja s'han donat «prou oportunitats» a Puigdemont, a qui va demanar que «no jugui amb les institucions, buscant terminis on no n'hi ha» i li va recordar que ja hi ha hagut «moltes pròrrogues». Per això li va exigir que cessi en aquest «joc de trilers» de veure «quin termini canvio o quina carta contesto».

Pretendre, va reiterar el dirigent dels populars, que amb una convocatòria d'eleccions no hi hagi una resposta constitucional «a tot el que ha fet, això és una cosa excessivament irresponsable».

Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, també va dir que «exclusivament amb unes eleccions no se solucionen les coses». «Aquesta decisió l'ha de prendre el Senat», va respondre Catalá però recordant també que un procés electoral «no convalida» els reiterats incompliments que «des de fa mesos» està protagonitzant Puigdemont i el seu govern.

També el portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, va advertir que la convocatòria d'unes eleccions anticipades a Catalunya no suposarien una «neteja» del que «alguns han estat fent», i les responsabilitats civils i penals que se'n deriven «arribaran als qui han vulnerat l'estat de dret».