ERC de Sant Fruitós convida Gent fent Poble a trencar la coalició amb el PSC

La secció local i el mateix grup municipal d'ERC a Sant Fruitós de Bages, a l'oposició, van trametre ahir una carta a l'alcalde, Joan Carles Batanés (de Gent fent Poble), on demana a aquesta formació que reconsideri el pacte de govern que manté amb el PSC a l'Ajuntament. En concret, el conviden «a reflexionar sobre el fet de compartir govern amb regidors que defensin l'aplicació de l'article 155» a Catalunya.

Gent fent Poble, amb 5 regidors, governa en coalició amb els 2 del PSC des de les darreres eleccions municipals, en què els dos partits van revalidar el pacte de l'anterior mandat però ara sense ERC, que va quedar a l'oposició juntament amb CiU. D'aquesta manera, el trencament que ara demana ERC deixaria Gent fent Poble en minoria, si és que no es busca un altre aliat, a la qual cosa ERC no fa cap referència.

La carta dels republicans la signa el president del partit a Sant Fruitós, Jesús Valero, i va adreçada directament a l'alcalde Joan Carles Batanés, a qui traslladen «la nostra satisfacció en veure que vostè, com a alcalde, està col·laborant molt activament per tal de potenciar les iniciatives en defensa de la democràcia i la participació ciutadana i en favor d'un país millor i més lliure».

En la mateixa carta, ERC posa de manifest «la preocupació i l'astorament» que va causar dissabte l'anunci del president espanyol Mariano Rajoy de les mesures que suposa l'aplicació de l'article 155, i recorden com «un nombrós grup de santfruitosencs i santfruitosenques» es van manifestar la mateixa tarda a Barcelona també per protestar contra l'empresonament dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El partit també considera «tremendament lamentable el suport que el PP ha tingut del PSOE, que equival a afirmar que el PSC avala la intervenció de l'autonomia de Catalunya».

Per aquest motiu, els republicans sol·liciten a Joan Carles Batanés que, «per dignitat, coherència i responsabilitat amb el que va decidir la gran majoria d'habitants de Sant Fruitós, reflexioni sobre el fet de compartir govern amb regidors que defensin l'aplicació de l'article 155, i li demanem que no mantingui el govern de Sant Fruitós amb el suport del PSC, pel suport del PSOE a l'aplicació de l'article 155 per intervenir la Generalitat».