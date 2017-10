La fiscal certifica que hi havia caixa B al PP i que Bárcenas era Luis el Cabrón

La fiscal va dir ahir en el judici del cas Gürtel que «ha quedat acreditada la caixa B del PP dels papers de Bárcenas», que «Luis el Cabrón», que figura en documents com a perceptor de comissions il·legals, és l'extresorer del PP i que la trama va beneficiar el partit.

Va precisar que, per enriquir-se, Bárcenas va sostreure fons de la caixa B del PP i va intermediar amb administracions públiques per cobrar comissions il·legals, ja que no només per la seva condició de senador (entre el 2004 i el 2010) sinó que ja sent gerent del PP «podia influir en les adjudicacions», pels seus propis mitjans o a través de la trama liderada per Francisco Correa.

La representant del Ministeri Públic va destacar que Bárcenas va ingressar entre el 2000 i el 2008 més de deu milions d'euros en comptes bancaris de Suïssa fent servir «societats pantalla» perquè no hi figurés com a titular i per blanquejar els diners obtinguts il·lícitament.

Va advertir, a més, que «són falses» les operacions de compravenda d'obres d'art amb què Bárcenas ha pretès justificar fons ingressats a Suïssa «volent aparèixer en el judici com un gran marxant i col·leccionista» que no és.

Per segon dia consecutiu, la fiscal Concepción Sabadell va exposar el seu informe final del judici, en el qual demana 39 anys de presó per a Bárcenas i 125 per Correa, la pena més elevada que reclama de tots 37 acusats.

Va recordar que Correa va reconèixer apunts a la documentació intervinguda de perceptors de diners il·legal i va dir que L. B. era Bárcenas, J. M., el també acusat Jesús Merino, exdiputat del PP, i P. C., el mateix Francisco Correa.

La fiscal va mantenir que Cor-rea no va identificar Luis el Cabrón com a Luis Bárcenas, ja que no ha volgut incriminar cap dels seus subordinats en la trama, en aquest cas l'acusat Álvaro Pérez El Bigotes, vinculat a aquest apunt.

Tot i això va assenyalar que hi ha indicis que ho confirmen, com la declaració de l'acusada Isabel Jordán, ex-administradora d'empreses de la trama, que va dir que havia sentit que en l'entorn de Correa s'hi referien així, en referència a Bárcenas. Va agregar que, a més, el 2003 Bárcenas i Merino van deixar de percebre ingressos i el 2007 van tornar a figurar apunts amb diners per a J. M. i Luis el Cabrón, en concret a aquest de 72.000 euros

La fiscal va assenyalar que Luis el Cabrón no era Luis Delso, expresident d'Isolux, tal com van dir els acusats i, de fet, va recordar que en la declaració d'aquest testimoni en el judici va negar la seva relació amb aquest lliurament. Amb tot, la representant del Ministeri Públic va assenyalar que no s'ha pogut acreditar a qui corresponen les inicials dels apunts P. A. C.

D'altra banda, va dir que «el PP es va beneficiar de l'activitat» de la trama liderada per Francisco Correa, com va passar amb l'activitat que va desenvolupar a Majadahonda. Va assenyalar que l'entramat «va parasitar» l'Ajuntament d'aquesta localitat perquè s'adjudiquessin contractes a les empreses de Correa incomplint els tràmits legals dels expedients amb l'ús de factures falses i sobrepreus. La fiscal va destacar que amb fons sostrets a l'Ajuntament de Majadahonda «es van pagar enganxades de cartells del Partit Popular, despeses de la campanya d'Esperanza Aguirre i actes a la seu del PP, que havia de sufragar el partit». I va afegir que «ha quedat acreditat que el PP es va beneficiar de 133.000 euros de fons procedents de comissions il·legals per contractes adjudicats» a empreses del grup de Correa i «sostrets il·legalment a l'Ajuntament de Majadahonda».

«Els qui no se'n van beneficiar van ser l'Estat i els espanyols, ja que va ser un benefici per a la formació política amb uns actes identificats i altres serveis i despeses pagades al PP com els d'unes obres a la seva seu», va continuar la fiscal, que reclama al partit 328.440 euros com a partícip a títol lucratiu. La fiscal va recordar que es va oposar a la declaració com a testimoni del president del Govern, Mariano Rajoy, que finalment va comparèixer, perquè estimava que ja hi havia prou proves que el PP s'havia beneficiat de l'activitat de la trama per les declaracions d'acusats i la negativa a fer-ho d'algun representant del partit. Va afegir que, a més, el PP es va adherir als arguments de la Fiscalia perquè no declarés Rajoy, i amb això la fiscal considera que assumeix aquesta responsabilitat civil.

La fiscal demana 50 anys de presó per a l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, del qual va dir que s'ha enriquit amb comissions il·legals i ha amagat en comptes bancaris de Suïssa 1.600.000 euros.