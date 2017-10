JxSí es conjura per proclamar la independència en el ple d'aquesta setmana

El grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí) s'ha conjurat per proclamar la independència en el ple d'aquesta setmana. Així ho han explicat fonts del grup majoritari després d'una reunió que ha durat més de dues hores. Els diputats de JxSí han tancat files amb l'argumentari que el grup planteja aquests dies en els actes organitzats per l'ANC arreu del territori per defensar que cal proclamar la independència "en legítima defensa". Així mateix, els diputats han acordat que el text que se sotmeti a votació durant la sessió plenària -que comença aquest dijous a les 16:00 i que previsiblement s'allargaria fins a divendres- serveixi per activar els efectes del resultat del referèndum de l'1-O. D'aquesta manera no es votaria l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència.

En la reunió d'aquesta tarda no s'hauria posat damunt la taula l'escenari d'unes eleccions, sempre segons les mateixes fonts. Sí que s'hi ha reiterat la decisió ferma de "resistir" els atacs de l'Estat. A la trobada s'hi ha conclòs que el president de JxSí, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta rovira, traslladaran aquestes consideracions al president del Govern, Carles Puigdemont. A la reunió hi han assistit el conseller de Territori, Josep Rull, i el de Sanitat, Toni Comín, a més de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Des de JxSí també adverteixen que la planificació podria canviar a última hora. A les 19:00 de la tarda d'aquest dimecres està prevista una nova reunió al Palau de la Generalitat.