Méndez de Vigo: «No em sorprèn que Puigdemont no vingui al Senat, està clar que no vol dialogar»

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit que el fet que el president, Carles Puigdemont, no comparegui al Senat no el sorprèn. "Quan un no ve als llocs és perquè no vol dialogar i no vol atendre els requeriments", ha manifestat poc després de conèixer la decisió del president, que no vindrà a defensar les al·legacions contra el 155 de manera presencial a la cambra alta, tal i com se l'havia convidat a fer.

Méndez de Vigo assegura que l'actitud de Puigdemont és la que han vist "des del principi" i ha posat com a exemples quan el cap de l'executiu català no va venir a la Conferència de Presidents del Senat i tampoc al Congrés on el govern espanyol volia que sotmetés a votació la proposta del referèndum. El Senat havia comunicat a Puigdemont que podia venir al Senat o bé dijous a les 17h a la comissió del 155 o bé divendres a les 10h al ple.

El govern espanyol encara no ha confirmat qui defensarà la mesura del 155 en el tràmit del Senat. Fonts properes a la vicepresidenta apunten, però, que és probable que dijous a la comissió comparegui la pròpia Soraya Sàenz de Santamaria i que divendres, al ple, ho faci el president espanyol, Mariano Rajoy.