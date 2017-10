Méndez de Vigo preveu utilitzar els Mossos per «restaurar la llei»

El ministre portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar ahir a The Times que l'Executiu està disposat a utilitzar els Mossos si cal restaurar la legalitat a Catalunya. «Cap Govern vol cap acte de violència, però el Govern ha d'assegurar que la llei s'obeeix i, si hi ha gent a l'altra banda que no vol obeir la llei, llavors, a través dels Mossos d'Esquadra, haurem de restaurar la legalitat», diu Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo nega al diari que, amb l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna espanyola, s'estigui suspenent l'autonomia. «El Govern no està suspenent l'autonomia. El que estem fent és restaurar l'autonomia. Els que dirigeixen els Mossos d'Esquadra seran substituïts per ara pel ministeri de l'Interior», aclareix.

En la seva opinió, es tracta de tornar la «neutralitat» al Govern autonòmic de Catalunya i als serveis públics catalans com els Mossos, a qui s'ha acusat d'haver possibilitat amb la seva actitud el referèndum d'independència de l'1 d'octubre, suspès per la Justícia espanyola.

D'altra banda, el ministeri de l'Interior treballa a tota màquina des de fa setmanes amb tots els escenaris per assumir les competències en matèria de Seguretat que ara ostenta la Generalitat de Catalunya en el cas que finalment s'apliqui l'article 155 de la Constitució. Fonts d'aquest departament van indicar que encara no hi ha res concretat, atès que són 50.000 els funcionaris que hauria de gestionar l'administració central, ja que no es tracta dels prop de 17.000 mossos d'esquadra sinó també d'un ampli nombre de funcionaris de Presons, els de Protecció Civil o els Bombers, inclosos els seus voluntaris. I són uns altres funcionaris, en aquest cas els adscrits a la secretaria d'Estat de Seguretat, els que treballen fins a 17 hores diàries per revisar tota la normativa que afecta les àrees que gestiona Interior, en una situació «complexíssima».