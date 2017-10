Un minut de silenci abans del ple per reclamar la llibertat dels Jordis

Abans de l'inici del ple d'anit, l'alcaldessa, Montse Venturós, va informar que els grups municipals havien acordat fer des d'ahir, just abans de l'inici de cada sessió plenària, un minut de silenci per reclamar la llibertat del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fins que siguin alliberats. Seguidament, els regidors assistents es van posar dempeus i van mostrar un cartell on es reclama «Llibertat dels presos polítics» durant el minut de silenci. El públic assistent a la sala de plens berguedana també es va posar dret.