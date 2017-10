El món educatiu fa front comú per defensar el model davant del 155

Les entitats que s'engloben dins el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) donaran resposta als atacs i crítiques d'adoctrinament que ha rebut l'escola catalana les darreres setmanes amb una concentració davant dels ajuntaments de capital de comarca avui a partir de les 6. Amb el lema «No ens toqueu l'educació», la protesta vol visibilitzar la unitat de la comunitat educativa per defensar l'actual model d'escola i immersió lingüística, que qualifiquen «d'èxit» i on asseguren que no acceptaran ingerències. La plataforma també estudia querellar-se contra el líder del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, per haver assegurat que alguns centres públics fomentaven l'odi a Espanya.

D'altra banda, el president del Consell Escolar de l'Estat, Ángel de Miguel, va afirmar ahir que no té «coneixement fefaent» que s'estiguin produint casos d'adoctrinament a les aules catalanes, encara que va destacar que si fos d'aquesta manera seria «intolerable». De Miguel ho va assegurar durant la presentació de la «Guia per actuar en cas d'assetjament escolar», elaborada per Escoles Catòliques, a la seu del Consell Escolar de l'Estat -màxim òrgan consultiu del Govern en matèria educativa.