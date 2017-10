Montilla evita dir al Parlament què farà en la votació del 155 al Senat

El senador socialista i expresident de la Generalitat, José Montilla, va assegurar que no vol «ni una declaració unilateral d'independència (DUI) ni l'aplicació de l'article 155» de la Constitució, però va evitar precisar quin serà el seu vot en el ple del Senat.

En el marc de la compareixença a la comissió d'assumptes institucionals del Parlament dels vuit senadors designats per la cambra perquè informin sobre l'aplicació i els efectes de l'article 155, Montilla va ser el primer senador a intervenir, per la seva condició d'expresident. Per a Montilla, «hem d'evitar la DUI i podem evitar el 155. Jo no vull ni una cosa ni l'altra», va dir, i va instar el Govern i la majoria independentista a «corregir el rumb», perquè «no es tracta de rendició, sinó de trobar sortides». I per això es va dirigir al president Carles Puigdemont: «Evitar l'aplicació de l'article 155 és possible convocant eleccions al Parlament. I també amb l'anunciada presència del president al Senat».

Per la seva banda, els senadors per designació del Parlament pertanyents als partits independentistes (ERC i PDeCAT) van avisar que el que diu l'article 155 de la Constitució «no té res a veure» amb les mesures que el Govern del PP pretén aprovar al Senat.

Mirella Cortès, senadora sallentina d'ERC, va dir que la suspensió de l'autogovern «suposa una vulneració de drets i un cop d'estat contra Catalunya», i després d'advertir que «no tot el que és legal és legítim», va alertar sobre «la repressió i la pèrdua de drets i llibertats que ja està patint el poble català».

Cortès va afirmar també que «la Constitució espanyola no reconeix que les llibertats catalanes són prèvies a ella, i nega als catalans el seu dret a decidir el seu futur», i va lamentar que a Espanya «les lleis no estan al servei de la ciutadania sinó de la legalitat que estableix el PP». La senadora va retreure que «uns grups minoritaris i residuals en aquesta cambra, i sense cap senador elegit pels ciutadans de Catalunya, pretenguin deixar sense efecte l'autogovern de Catalunya, és a dir, volen aconseguir per la força el que no han aconseguit a través de les urnes».

El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries va dir que l'aplicació de l'article 155 «és un gran pacte del nacionalisme espanyol». Va advertir, a més, que si algú es llegeix què diu aquest article «resulta que el que es vol aplicar no hi té res a veure, per això aquestes mesures són manifestament anticonstitucionals, cosa que és una paradoxa: que aquells que s'erigeixen en màxims defensors de la Constitució siguin els primers que la incompleixen».

Per la seva banda, el senador i líder del Partit Popular català, Xavier García Albiol, donarà suport a l'article 155 de la Constitució per «restablir la legalitat i l'autogovern» a Catalunya, i Ciutadans va defensar que aplicar la Carta Magna «és una obligació» davant un independentisme que va considerar que és «excloent i xenòfob».

D'aquesta situació, va apuntar, «hi ha un únic culpable, que és l'actual Govern presidit per Carles Puigdemont i pel vicepresident Oriol Junqueras» que, al seu entendre, han apostat per «saltar-se la legalitat» per impulsar la secessió de Catalunya.

«Si s'acaba produint la votació (de l'article 155) jo hi votaré favorablement perquè és l'única manera de garantir l'autogovern de Catalunya, que ara mateix està en risc», va afirmar García Albiol.

De la seva banda, el senador de Ciutadans Xavier Alegre va confirmar que ell votarà afirmativament a la proposta per suspendre la Generalitat, perquè «no hi ha res més constitucional que aplicar la Constitució per protegir tots els ciutadans».