La patronal alerta del risc de pèrdua d'inversió i d'activitat econòmica si continua la situació política

Foment del Treball ha alertat del risc de pèrdua d'inversions i d'activitat econòmica en el mig termini si persisteix la inseguretat jurídica. En un informe elaborat per la patronal sobre les conseqüències i impacte de la mobilitat empresarial derivada del context polític a Catalunya, la patronal senyala que en el curt termini, el trasllat de seus "per raons de caràcter estrictament jurídic o fiscal" no tindria "impactes molt significatius a nivell econòmic" perquè "l'activitat de l'empresa es manté en l'àmbit original".

En canvi, un "elevat risc polític" persistent podria empènyer les empreses a deslocalitzar la seva activitat econòmica fora de Catalunya i a aturar inversions, la qual cosa tindria "impactes negatius" directes sobre l'economia. Per això, Foment demana als "agents polítics implicats" que tinguin "altura de mires" per evitar els efectes de la "mobilitat empresarial" cap a fora de Catalunya.

Segons Foment, el tipus d'empreses que podrien contemplar majoritàriament decisions de trasllat de seus són les grans i mitjanes empreses –que concentren un 40% dels treballadors a l'Estat-. Mentre que el trasllat de seu social o fiscal té "efectes negatius importants en termes d'imatge i reputació per al territori", la deslocalització de l'activitat "de producció i prestació de serveis" té efectes sobre les "inversions" i la "ocupació". Això, apunta la patronal posa en risc la recuperació econòmica i porta a rebaixar les previsions de creixement econòmic de Catalunya i Espanya.