PDeCAT i ERC posen el PSC en situació compromesa amb una moció contra l'article 155

El grup del PDeCAT i ERC porten avui a aprovació del Consell del Bages una moció contra l'aplicació dels acords del Govern de l'Estat derivats de l'aplicació de l'article 155. Això posarà en una situació de compromís el PSC, que forma govern amb ERC, i que tot i que com a grup del Consell s'ha oposat a l'aplicació del 155, en la moció que es debat avui hi ha més punts de suport al Govern català i al Parlament que no estan en la línia del que ha defensat darrerament el PSC.

L'acord del Consell, en la línia dels acords aprovats a la majoria d'ajuntaments de la comarca, demanarà «que s'aturi la suspensió de l'autonomia de Catalunya instada pel Govern espanyol amb el suport del PSOE i Ciutadans». La moció també expressa el suport al Govern de Catalunya i el Parlament perquè facin efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre en els termes que estableixen les lleis del referèndum i transitorietat jurídica aprovades. I condemna la violació dels drets fonamentals a Catalunya.