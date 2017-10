El PSC de Bagà rebutja que s'apliqui el 155 a Catalunya com defensa el PSOE

El PSC de Bagà (Compromís) rebutja l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya que impulsa el govern del PP a l'Estat espanyol amb el suport del PSOE i Cs. Avui, l'Ajuntament celebrarà un ple en què es debatrà aquesta qüestió i es rebutjarà la violència policial l'1-O.

L'alcalde, Nicolás Viso, que és un dels batlles del PSC signants d'un document on es posicionen en contra de l'aplicació de l'article esmentat, ha explicat que presentaran la seva pròpia moció a la sessió. Serà una moció en què el PSC baganès rebutja l'aplicació del 155 i en què també demana la convocatòria d'eleccions.

Així mateix, al ple ordinari s'haurà de debatre una moció en contra de la suspensió de l'autogovern de Catalunya que presenta el grup del PDeCAT i també l'ANC. El redactat d'aquesta moció és el de l'AMI que s'està aprovant a diferents ajuntaments aquesta setmana. En el primer punt del text es dóna suport al Parlament per fer efectiu «el mandat de l'1-O». Viso ha dit que ell està en contra d'aquest punt, però que tampoc vol votar en contra de la moció de l'AMI. De manera que estudia proposar als regidors del PSC que no votin aquest punt de la moció per tal que «es puguin aprovar les dues». Al ple també es debatrà una moció conjunta del PDeCAT i ERC (Junts per Bagà) de rebuig a la violència policial de l'1-O. El PSC la rebutja, ha dit Viso, però no està d'acord a declarar persones no grates com proposa la moció.