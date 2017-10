Si Puigdemont convoca eleccions no hi ha "raons per aplicar el 155"

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions "no hi ha raons polítiques ni jurídiques sempre que siguin dins del marc de la legalitat i en el marc constitucional". En declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats minuts abans de la sessió de control, Robles ha assegurat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, "va dir el mateix", tot i les veus al voltant de l'executiu espanyol que aposten per tirar endavant amb la intervenció de la Generalitat encara que es convoquin eleccions.