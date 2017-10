Puigdemont: "No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut explicar públicament la seva renúncia a acudir al Senat amb una fotografia del Consell Executiu publicada a la xarxa Instagram. La imatge l´ha acompanyat el president d´un missatge on dona a entendre que no valia la pena assistir a la cambra alta espanyola. "No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya", ha escrit. Per últim, Puigdemont completa el text de la fotografia amb un missatge d´ànim i apostant per la república. "Seguim! #CatalanRepublic", conclou al missatge.